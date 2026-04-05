Армении придется выбирать между ЕАЭС и Евросоюзом

Темпы развития Армении в составе Евразийского экономического союза (ЕАЭС) выше, чем у России и стран СНГ. Об этом в интервью Павлу Зарубину рассказал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

"У вас есть интеграция в виде ЕАЭС. И вы зарабатываете там деньги, и немалые деньги. И ваше членство в ЕАЭС дает вам возможность сейчас развиваться с повышенными темпами, они гораздо выше, чем средние по СНГ, и уж гораздо выше, чем у нас в Российской Федерации", - заявил Песков.

При этом, он отметил, что Армении придется выбирать между ЕАЭС и Евросоюзом, поскольку эти две системы не сочетаются. Так он прокомментировал планы Еревана наращивать сотрудничество с ЕС.

1 апреля Путин провел переговоры с премьером Армении Николом Пашиняном, который находился в Москве с рабочим визитом. Переговоры прошли в закрытом формате. Сам разговор политиков Песков назвал "откровенным".