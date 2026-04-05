В Дагестане из-за дождей 139 населенных пунктов остались без электричества

В Дагестане 139 населенных пункта из-за дождей оказались без света, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

Аварийные отключения зафиксированы в 14 муниципальных районах: Карабудахкентском, Ахтынском, Каякентском, Лакском, Акушинском, Гергебильском, Гунибском, Левашинском, Табасаранском, Кайтагском, Дербентском, Бабаюртовском, Касумкентском, Унцукульском, а также в Махачкале.

Восстановить подачу энергии планируется к 20.00 по московскому времени. При необходимости работы будут перенесены на следующие день.

Накануне стало известно, что в Дагестане после проливных дождей, вызвавших подтопление, больше 30 человек отравились питьевой водой, а медики начали экстренную вакцинацию от гепатита А.