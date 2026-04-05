Рядом с трубопроводом из Сербии в Венгрию нашли бомбу

Президент Сербии Александр Вучич сообщил в соцсетях об обнаружении бомбы рядом с трубопроводом по которому идет российский газ из Сербии в Венгрию, передает корреспондент Накануне.RU.

Вучич провел телефонный разговор с премьером Виктором Орбаном и ознакомил с первыми результатами расследования военно-полицейских органов в связи с угрозами критической газовой инфраструктуре. Была обнаружена взрывчатка большой разрушительной мощи и детонаторы.

По словам Вучича, взрывчатку обнаружили в автономном крае Воеводина на севере страны вблизи магистрали, которая доставляет газ из "Турецкого потока" в Сербию и Венгрию. Взрывчатка лежала в двух больших рюкзаках.

Охрана главной компрессорной станции газопровода в поселке Жабари в центральной части Сербии из-за угроз безопасности будет усилена.