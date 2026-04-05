Роскомнадзор замедляет Telegram

Фото: baijiahao.baidu.com

Второго пилота сбитого в Иране F-15E доставили в Кувейт для оказания медицинской помощи

Второй пилот сбитого в Иране американского истребителя-бомбардировщика F-15E был доставлен в Кувейт для оказания медицинской помощи, сообщают РИА Новости со ссылкой на New York Times.

Ранее Washington Post сообщал, что самолет США, предположительно, потерпевший крушение в Иране, является истребителем-бомбардировщиком F-15E, экипаж которого состоит из двух человек. Позднее израильский 12-й канал сообщил, что один из двух членов экипажа был спасен. В воскресенье президент США Дональд Трамп заявил, что второй пилот находится в безопасности, для его спасения была проведена "одна из самых смелых поисково-спасательных операций в истории США". Летчик получил ранения, но, по словам Трампа, с ним все в порядке.

"Спасательные самолеты доставили раненого летчика в Кувейт для получения медицинской помощи", - говорится в материале издания.

Ссылаясь на бывших и действующих американских чиновников, газета сообщает, что поисково-спасательная операция длилась около двух дней, в ней были задействованы сотни служащих спецназа, десятки единиц воздушной техники, а также космические и цифровые разведывательные возможности. Отмечается, что после катапультирования летчик спрятался в горной расщелине, и изначально его местонахождение было неизвестно ни иранцам, ни американцам, однако у него был маячок и средства связи.

По словам высокопоставленного чиновника из администрации США, в рамках операции ЦРУ провели кампанию по дезинформации, пытаясь убедить иранцев, что летчик уже спасен и что его вывозят из страны по суше. Отмечается, что именно ЦРУ обнаружило летчика.

Как пишет New York Times, второй пилот был оператором системы вооружения.

В воскресенье телеканал Press TV сообщал, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о перехвате и уничтожении американского самолета, занимавшегося поиском второго пилота ранее сбитого истребителя. Агентство Tasnim ранее передавало, что иранские военные могли взять американского пилота в плен.

Теги: пилот, F-15E, Кувейт, Трамп


