Трое детей провалились под лед в Свердловской области

Трое детей провалились под лед в акватории Режевского городского пруда в Свердловской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры.

Одна из них - восьмилетняя девочка, погибла.

Трагедия произошла накануне. Четверо детей находились на пруду без взрослых, трое провалились под лед. Из них восьмилетняя девочка выбралась из воды самостоятельно, девочку семи лет спас находившийся совместно с ними девятилетний мальчик. Одного ребенка спасти не удалось.

Следком возбудил дело о халатности. Прокуратура региона также начала проверку.

Как сообщил журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, по пруду гуляли две сестры, семи и восьми лет, одноклассница старшей из девочек и их знакомый ровесник.

"В какой-то момент обе сестры провалились под лед. Младшую из сестер мальчик смог вытащить из-подо льда, но вторую девочку, к сожалению, спасти не удалось. Прибывшие на место представители МЧС сумели обнаружить и достать тело девочки из воды… Полицейские из подразделения ПДН и следователи тщательно разбираются в произошедшем", – сообщил он.