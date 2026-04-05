Иран заявил о провале миссии США по спасению пилота

Миссия США по спасению пилота провалилась, два вертолета Black Hawk и самолет поддержки С-130 сбиты, сообщают РИА Новости со ссылкой на официального представителя центрального штаба иранского военного командования "Хатам аль-Анбия" Эбрахима Зольфагари.

"Старания врага… по спасению пилота сбитого самолета провалились. На юге Исфахана были подбиты воздушные объекты врага, включая два вертолета Black Hawk и транспортный военный самолет С-130… сейчас они горят", - говорится в заявлении

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.