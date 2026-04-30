В Госдуме предложили выплачивать рабочим 13-ю зарплату к 1 Мая

В Госдуме рассмотрят законопроект от "Справедливой России" о ежегодной выплате работникам 13-ой зарплаты к 1 Мая.

"Предлагаемым законопроектом вносится изменение в статью 135 Трудового кодекса, согласно которому при установлении систем премирования также предусматривается премирование работников, приуроченное к нерабочему праздничному дню — 1 Мая, Празднику Весны и Труда", — говорится в пояснительной записке, имеющейся в распоряжении РИА Новости.

По словам руководителя фракции Сергея Миронова, премирование будет уместно приручить именно к празднику Весны и Труда, что объединит и поддержит людей труда, покажет им внимание и заботу со стороны общества и государства. Более того, такое решение повысит их финансовый уровень и укрепит социальные гарантии. Также сроки получения 13-ой зарплаты станут предсказуемы.

Размер выплаты будет соответствовать средней заработной плате сотрудника.