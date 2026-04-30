В Большом Истоке возбудили уголовное дело после массового отравления детей водой

В Большом Истоке СКР, прокуратура и сотрудник Роспотребнадзора проводят проверку по факту массового отравления детей в школе и детском саду водопроводной водой. Об этом сообщают сразу три ведомства.

Речь идет об учениках школы №30 и воспитанниках детского сада №8. Сотрудники Роспотребнадзора отобрали пробы воды из скважины, из которой осуществляется водоснабжение поселка, а также провели оценку соблюдения требований санитарного законодательства в учреждениях. Лабораторные исследования показали, что пробы водопроводной воды не соответствуют гигиеническим нормативам по вирусологическим и бактериологическим показателям.

"Установлено, что скважина, из которой осуществляется водоснабжение части населения п. Большой Исток эксплуатируется с нарушением требований действующего санитарного законодательства. Ранее Управление Роспотребнадзора по Свердловской области подало в суд иск о понуждении к разработке проекта границ зоны санитарной охраны для источника, получению санитарно-эпидемиологического заключения на скважину. Суд удовлетворил требования", - отметили в пресс-службе.

Администрация Сысертского городского округа организует снабжение населения питьевой водой.

В СКР сообщают, что уже возбуждено уголовное дело по ст. 236 УК РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил". Также устанавливается точное количество пострадавших и степень тяжести вреда, причинённого их здоровью.

В прокуратуре добавили, что о симптомах острой кишечной инфекции начали сообщать еще с вечера 20 апреля. Пока известно об отравлении не менее чем 17 детей и восьми сотрудников учреждения.

"Сотрудниками Сысертской межрайонной прокуратуры будет дана правовая оценка исполнению администрацией муниципалитета требований законодательства об организации водоснабжения в населенном пункте. Кроме того, прокуратура проверит соблюдение требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних", - добавили в ведомстве.