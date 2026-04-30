Из-за атак БПЛА в Перми отменили ряд первомайских мероприятий

В Перми не будут праздновать 1 мая на открытых площадках из-за совершенных атак БПЛА. Об отмене ряда праздничных мероприятий сообщает городская администрация.

При этом, мероприятия, проходящие на закрытых площадках, все также остаются в силе.

ВСУ атакуют Прикамье второй день. 29 апреля БПЛА атаковал одну из промышленных площадок в Пермском муниципальном округе. Сегодня же - 30 апреля режим "Беспилотная опасность" вводили дважды. По словам губернатора, атака украинского БПЛА снова была совершена на одну из промышленных площадок региона.