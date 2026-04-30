30 Апреля 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Общество Астраханская область
Фото: astrobl.ru

В Астраханской области усилены меры контроля за незаконной рыбалкой

С наступлением весны в Астраханскую область традиционно прибывает большое количество любителей рыбалки из других регионов, что резко увеличивает нагрузку на водные биоресурсы.

По поручению губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина усилены профилактические и контрольные мероприятия в сфере охраны водных биоресурсов. Рейды проводятся сразу по трем направлениям: на воде, на дорогах и на продовольственных рынках.

Усилен контроль непосредственно на водных объектах. Сотрудники Росрыболовства, природоохранной прокуратуры, министерства природопользования региона, полиции и Государственной инспекции по маломерным судам переведены на режим постоянного рейда.

С начала года сотрудниками Росрыболовства проведено 1009 рейдов, в ходе которых выявлено 1109 нарушений, из них 7 преступлений уголовного характера. Только за текущий месяц инспекторами Волго-Каспийского территориального управления Федерального агентства по рыболовству зафиксировано 405 нарушений. В апреле изъято 503 запрещенных орудия лова, в том числе 108 сетей, 4 самоловных крючковых снасти, 18 раколовок и 373 прочих приспособления.

Параллельно ведется работа по информированию рыбаков на автодорогах.  Основное внимание уделяется оповещению о нерестовом запрете, который будет действовать в регионе повсеместно с 16 мая по 20 июня, а также о полном запрете на вылов воблы, сохраняющемся до конца 2026 года. Эти меры направлены на сохранение популяций рыб и обеспечение их естественного воспроизводства.

О необходимости строгого соблюдения ограничений шла речь на недавнем заседании Совета по туризму, которое провел глава региона.

Рыбакам-любителям, планирующим посетить Астраханскую область, настоятельно рекомендуют перед поездкой тщательно изучить действующие правила. Нарушителям правил рыболовства грозит административная и уголовная ответственность. За мелкое нарушение налагается штраф от 2 до 5 тысяч рублей с конфискацией судна и орудий добычи. В ряде случаев, например, при нанесении крупного ущерба, массовом истреблении биоресурсов с применением электротока, рыбалке в местах нереста или на миграционных путях, наступает уголовная ответственность. Такие преступления наказываются штрафом от 300 до 500 тысяч рублей, либо исправительными работами, либо лишением свободы на срок до двух лет.

Третье направление работы — пресечение незаконной реализации рыбной продукции. На постоянной основе проводятся рейды на продовольственных рынках областного центра. С 17 апреля сотрудниками различных подразделений органов внутренних дел, включая УЭБиПК, участковых уполномоченных, патрульно-постовую службу и Госавтоинспекцию, возбуждено 14 уголовных дел. Из незаконного оборота изъято более 50 тонн рыбы частиковых видов, свыше километра сетей, 8 лодок и более 40 единиц иных орудий улова.

Усилия контролирующих органов уже дают результаты. По данным Волжско-Каспийского филиала ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО», введенный в 2025 году полный запрет на вылов воблы положительно повлиял на её естественное воспроизводство. Благодаря этой мере большее количество рыбы смогло пройти на нерест выше по течению Волги, а вобла впервые за последние годы дошла до нерестилищ Волго-Ахтубинской поймы.

Теги: рыбная ловля, нерест, игорь бабушкин, биоресурсы, рейды, оповещение, контрольные мероприятия


