30 Апреля 2026
Общество Астраханская область
Фото: duma-astrakhan.ru

Городские депутаты на заседании под председательством Игоря Седова утвердили отчет главы Астрахани

В Астрахани на очередном заседании Городской Думы под председательством Игоря Седова главным вопросом повестки дня стал отчет о результатах деятельности исполнительной власти города за 2025 год, который представил глава областного центра Игорь Редькин.

Он подробно изложил информацию о всех направлениях деятельности муниципалитета в экономике, промышленности, жилищно-коммунальном хозяйстве, по инвестиционной, социальной и молодёжной политике, демографии, культуре, развитию физкультуры и спорта.

«Бюджет муниципального образования «Городской округ город Астрахань» является одним из важнейших индикаторов социально-экономического положения города и основой его существования. Поэтому первоочередными задачами администрации города в отчетном году были укрепление налогооблагаемой базы, осуществление бесперебойного финансирования всех бюджетных назначений и исполнение взятых на себя обязательств», — сообщил глава Астрахани.

В числе приоритетных задач администрации города остаётся привлечение инвестиций. В 2025 году было продолжено освоение федеральных средств в рамках бюджетных кредитов по проекту «Развитие Астраханской агломерации» на реконструкцию системы водоснабжения и водоотведения МУП г. Астрахани «Астрводоканал». Объём внебюджетных инвестиций, привлеченных в рамках жилищного строительства, составил около 710 млн. руб., введено в эксплуатацию 14,2 тыс. кв. м. жилья.

В рамках реализации региональной составляющей национального проекта «Демография» введён в эксплуатацию детский сад на 330 мест по ул. 8-я Железнодорожная в Ленинском районе города. В ходе реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» для создания дополнительных ученических мест и перехода на односменный режим обучения продолжено строительство школы на 1000 учащихся по ул. 8-я Железнодорожная. Также выполнен капитальный ремонт зданий школы № 32 и школы № 12, обособленного подразделения Лицея № 1. Вблизи детских садов и школ произведена установка 10 600 м пешеходного ограждения.

Продолжается работа по переселению граждан из аварийного жилья. Так, в 2025 году из ветхого и аварийного жилья было расселено около 700 семей, в том числе с ул. Ляхова.

В целях комплексного развития транспортной инфраструктуры города в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» выполнен ремонт 21 автомобильной дороги общего пользования местного значения. Проводится активная работа по благоустройству и озеленению города.

Заслушав ежегодный отчёт Игоря Редькина, депутаты Астраханской городской Думы задали интересующие их вопросы, а затем единогласно признали деятельность главы удовлетворительной.

Напомним, заседанию Городской Думы предшествовало совместное заседание комитетов по городскому хозяйству и благоустройству города и по бюджету, финансам и налогам, на котором рассматривался вопрос о внесении изменений в муниципальную программу «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния муниципального образования «Городской округ город Астрахань».

По итогам пленарного заседания Городской Думы, все вопросы, ранее одобренные депутатами на комитетах, были утверждены.

Теги: игорь седов, игорь редькин, астраханская городская дума, отчет главы города астрахань, депутаты


