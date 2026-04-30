Экс-глава РЭО покинул Россию на фоне слухов об уголовных делах в отношении топ-менеджеров компании

Бывший глава Российского экологического оператора (РЭО) и экс-замминистра природных ресурсов России Денис Буцаев покинул территорию РФ, пишут "Ведомости" со ссылкой на осведомленные источники в силовых структурах. Сообщается, что после отставки 22 апреля Буцаев оперативно покинул Россию через Минск.

Ранее в сети появились слухи об уголовных делах в отношении топ-менеджеров РЭО, возбужденных по статьям о мошенничестве. Источник сообщает, что Буцаев упоминается в материалах этих уголовных дел, но в каком статусе – неизвестно.

Кроме работы в РЭО Буцаев отметился в региональных правительствах (Московская и Белгородская области), а также возглавлял в 2012 году компанию "ПЭТ-технолоджи", входившую в "Роснано".