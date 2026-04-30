30 Апреля 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Экономика В России
Фото: Накануне.RU

ЛДПР предложила ввести льготы для МСП на аренду в малых городах

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий выступил с инициативой о том, чтобы ввести льготы для малого бизнеса на аренду в малых городах.

Слуцкий отметил, что предприятия в регионах вынуждены платить за муниципальные помещения по полной рыночной ставке, а повышение НДС и налоговое давление создают избыточную нагрузку на предпринимателей, лишая местных жителей возможности достойно зарабатывать.

В связи с этим ЛДПР предложила обязать органы местного самоуправления малых городов предоставлять льготы малому и среднему бизнесу на аренду нежилых помещений, установив коэффициент от 0.1 до 0.5 от рыночной стоимости, при этом минимальный срок аренды составит не менее пяти лет. Также Слуцкий предложил предусмотреть обязанность субъектов МСП, пользующихся такими льготами, сохранять не менее трех рабочих мест для местных жителей.

"Так мы не только поддержим отечественные компании, но и обеспечим занятость населения в регионах", — подчеркнул Леонид Слуцкий.

Экономический совет ЛДПР также предлагает ряд других мер для поддержки МСП:

  • Кредитные каникулы для предприятий на УСН на период реформы — с 2026 по 2028 год.
  • Восстановление патентной системы, удобной для 1,5 млн предпринимателей.
  • Инвестиционные льготы для компаний, вкладывающихся в автоматизацию и роботизацию.

Но, помимо "точечных" мер, России нужна и комплексная программа Новой индустриализации, которая придаст импульс, в том числе, и экономике малых городов благодаря созданию современных высокотехнологичных производств и формированию социальной инфраструктуры, а это ключевые условия для того, чтобы молодёжь оставалась в малых городах и видела в них своё будущее, подчеркнули в Экономическом совете ЛДПР.

Председатель Экономического совета ЛДПР Константин Бабкин убеждён, что для появления новых импульсов экономического роста в РФ нужна комплексная смена парадигмы развития.

Теги: льгота, аренда, малый бизнес, Экономический совет ЛДПР


