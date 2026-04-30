Экс-главу Росимущества Среднего Урала будут судить за взяточничество

Бывший глава Росимущества Свердловской области предстанет перед судом по обвинению сразу в трех статьях: по чч. 5, 6 ст. 290 УК РФ "Получение взятки, в крупном и особо крупном размерах", ч. 1 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ "Приготовление к получению взятки в особо крупном размере", ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ "Покушение на мошенничество, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере".

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, вместе с ним на скамье подсудимых окажутся еще четверо руководителей коммерческих организаций, а также двое лиц, выступивших в качестве посредников. Все они, в зависимости от роли и степени участия обвиняются по чч. 4, 5 ст. 291 УК РФ "Дача взятки должностному лицу в крупном и особо крупном размерах, группой лиц по предварительному сговору", чч. 3, 4 ст. 291.1 УК РФ "Посредничество по взяточничестве, в крупном размере" и ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ "Покушение на мошенничество, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере".

По версии следствия, с ноября 2022 года по ноябрь 2024-го глава Росимущества региона получал от фактических руководителей коммерческих организаций денежные взятки, превышающие 19,5 млн рублей. За это он заключал с юрлицами госконтракты на оказание услуг по возмездной реализации арестованного имущества и выдаче им соответствующих поручений. Также обвиняемый давал подчиненным сотрудникам обязательные для исполнения указания об организации рассмотрения комиссией вопроса о снятии с учета защитных сооружений гражданской обороны, находящихся в федеральной собственности.

Кроме того, с августа 2023 года по декабрь 2024-го фигурант договорился с главой юридического лица о получении взятки в размере 20% от предполагаемой цены уступки права аренды земельного участка - то есть в сумме 200 млн рублей. Деньги должны были быть переведены за заключение допсоглашения к договору аренды земельного участка, однако к тому моменту обвиняемого уже уволили с должности, а потому привести план в действие так и не получилось.

Позже уже бывший глава Росимущества соврал главе компании, что, несмотря на увольнение, все же может решить вопрос с подписанием дополнительного соглашения к договору аренды участка. Для этого тот должен был передать доверенному лицу долю в уставном капитале организации в размере 20% ее номинальной стоимости.

"Осуществлены осмотры места происшествия, предметов и документов, проанализирована должностная, финансовая и характеризующая документация, проведены допросы нескольких десятков свидетелей, очные ставки, обыски и выемки, а также необходимые экспертные исследования, в том числе почерковедческая, оценочная, психолого-психиатрическая и другие экспертизы", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного СКР.

Уголовные дела направлены в Кировский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.