Экс-главу Росимущества Среднего Урала будут судить за взяточничество

В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
Роскомнадзор замедляет Telegram

Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Экс-главу Росимущества Среднего Урала будут судить за взяточничество

Бывший глава Росимущества Свердловской области предстанет перед судом по обвинению сразу в трех статьях: по чч. 5, 6 ст. 290 УК РФ "Получение взятки, в крупном и особо крупном размерах", ч. 1 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ "Приготовление к получению взятки в особо крупном размере", ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ "Покушение на мошенничество, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере".

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, вместе с ним на скамье подсудимых окажутся еще четверо руководителей коммерческих организаций, а также двое лиц, выступивших в качестве посредников. Все они, в зависимости от роли и степени участия обвиняются по чч. 4, 5 ст. 291 УК РФ "Дача взятки должностному лицу в крупном и особо крупном размерах, группой лиц по предварительному сговору", чч. 3, 4 ст. 291.1 УК РФ "Посредничество по взяточничестве, в крупном размере" и ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ "Покушение на мошенничество, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере".

По версии следствия, с ноября 2022 года по ноябрь 2024-го глава Росимущества региона получал от фактических руководителей коммерческих организаций денежные взятки, превышающие 19,5 млн рублей. За это он заключал с юрлицами госконтракты на оказание услуг по возмездной реализации арестованного имущества и выдаче им соответствующих поручений. Также обвиняемый давал подчиненным сотрудникам обязательные для исполнения указания об организации рассмотрения комиссией вопроса о снятии с учета защитных сооружений гражданской обороны, находящихся в федеральной собственности.

Кроме того, с августа 2023 года по декабрь 2024-го фигурант договорился с главой юридического лица о получении взятки в размере 20% от предполагаемой цены уступки права аренды земельного участка - то есть в сумме 200 млн рублей. Деньги должны были быть переведены за заключение допсоглашения к договору аренды земельного участка, однако к тому моменту обвиняемого уже уволили с должности, а потому привести план в действие так и не получилось.

Позже уже бывший глава Росимущества соврал главе компании, что, несмотря на увольнение, все же может решить вопрос с подписанием дополнительного соглашения к договору аренды участка. Для этого тот должен был передать доверенному лицу долю в уставном капитале организации в размере 20% ее номинальной стоимости.

"Осуществлены осмотры места происшествия, предметов и документов, проанализирована должностная, финансовая и характеризующая документация, проведены допросы нескольких десятков свидетелей, очные ставки, обыски и выемки, а также необходимые экспертные исследования, в том числе почерковедческая, оценочная, психолого-психиатрическая и другие экспертизы", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного СКР.

Уголовные дела направлены в Кировский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

Теги: Росимущества, экс-глава, суд, взяточничество, мошенничество


