30 Апреля 2026
Общество Тюменская область
Фото: Накануне.RU

Энергетики и коммунальные службы Тюменской области переходят в режим повышенной готовности

Энергетики и коммунальные службы Тюменской области переходят в режим повышенной готовности на майские праздники. 1-3 мая специалисты профильных служб в городах и муниципальных округах региона будут дежурить круглосуточно.

В указанный период на территории субъекта будет введён режим технологической тишины и организовано круглосуточное дежурство оперативного персонала и руководящего состава компании "Россети Тюмень". К ликвидации возможных технологических нарушений подготовлены 200 бригад: 909 специалистов и 408 единиц спецтехники. При необходимости будут задействованы 86 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью более 15,7 МВт.

В филиалах "СУЭНКО" провели проверку готовности спецтехники, резервных источников электроснабжения, подтвердили наличие необходимого аварийного запаса материалов на случай нештатных ситуаций. Организовано дежурство технических руководителей и аварийно-восстановительных бригад. Отреагировать на нештатные ситуации и восстановить электроснабжение готовы 354 бригады. Обеспечить резервное питание при необходимости смогут 40 передвижных дизельных электростанций.

В "Росводоканале Тюмень" сформировали запас реагентов для подготовки питьевой воды и материалов для проведения аварийно-восстановительных работ. Плановых работ на сетях, связанных с отключением холодного водоснабжения, нет. В круглосуточном режиме продолжит работать штаб по обеспечению безопасности электроснабжения. На особом контроле остаются вопросы паводка и пожароопасного периода, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Теги: Энергетики, режим работы


