Мадьяр продолжил курс Орбана по требованиям к переговорам о вступлении Украины в ЕС

Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр хочет добиться расширения прав венгерских национальных меньшинств на Украине, прежде чем одобрить начало официальных переговоров с Киевом о вступлении Украины в Европейский союз, этот вопрос обсуждался на встрече Мадьяра с председателем Европейского совета Антонио Коштой в Брюсселе, передает Bloomberg.

По словам источников, ЕС оказывает на Мадьяра давление, чтобы тот отказался от поддержки позиции уходящего правительства Виктора Орбана, выступавшего против вступления Украины в Евросоюз.

Тем не менее, пока пришедший к власти оппозиционный венгерский лидер практически повторяет список из 11 требований, выдвинутых Орбаном Киеву в 2024 году, касающихся прав венгероязычного населения на Украине и доступа к образованию на венгерском языке.

Ранее Мадьяр заявил, что собирается в июне встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берегово – городе в Закарпатской области Украины с преимущественно венгерским населением. Всего в регионе проживает около 100 тыс. этнических венгров.

Венгрия настаивает на снятии запрета на образование на венгерском языке, сейчас обучение на языке национального меньшинства на Украине возможно только в начальной школе.