В Прикамье бизнесмен заплатит 350 тысяч за травму подростка

В Пермском крае предприниматель заплатит подростку компенсацию за перелом.

Летом 2025 г. пермяк с двумя несовершеннолетними сыновьями воспользовался услугами коммерческой компании и забронировал спортивную прогулку по лесу на квадроциклах. Организаторы мероприятия позволили детям самостоятельно управлять транспортом.

Во время катания 14-летний подросток наехал на дерево. Квадроцикл опрокинулся и придавил его. Парня доставили в больницу, где поставили диагноз "перелом крестца". Это вред здоровью средней тяжести.

Проверка показала, что прокат квадроциклов и мотоциклов не соответствовал необходимым стандартам безопасности. Техника, использовавшаяся для прогулок, не была зарегистрирована и не проходила регулярные техосмотры. Нашли и другие нарушения.

Директора компании признали виновным в "оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности для здоровья потребителей". Помимо уголовного наказания, суд обязал его выплатить пострадавшему мальчику компенсацию морального вреда в 350 тыс. руб., сообщает управление ФССП по Пермскому краю.