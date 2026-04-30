В Прикамье бизнесмен заплатит 350 тысяч за травму подростка

В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
Роскомнадзор замедляет Telegram

Происшествия Пермский край
Фото: Накануне.RU

В Прикамье бизнесмен заплатит 350 тысяч за травму подростка

В Пермском крае предприниматель заплатит подростку компенсацию за перелом.

Летом 2025 г. пермяк с двумя несовершеннолетними сыновьями воспользовался услугами коммерческой компании и забронировал спортивную прогулку по лесу на квадроциклах. Организаторы мероприятия позволили детям самостоятельно управлять транспортом.

Во время катания 14-летний подросток наехал на дерево. Квадроцикл опрокинулся и придавил его. Парня доставили в больницу, где поставили диагноз "перелом крестца". Это вред здоровью средней тяжести.

Проверка показала, что прокат квадроциклов и мотоциклов не соответствовал необходимым стандартам безопасности. Техника, использовавшаяся для прогулок, не была зарегистрирована и не проходила регулярные техосмотры. Нашли и другие нарушения.

Директора компании признали виновным в "оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности для здоровья потребителей". Помимо уголовного наказания, суд обязал его выплатить пострадавшему мальчику компенсацию морального вреда в 350 тыс. руб., сообщает управление ФССП по Пермскому краю.

