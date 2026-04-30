В Екатеринбурге адвоката заподозрили в подкупе свидетеля по делу прошлых лет

В Екатеринбурге адвокат подозревается в подкупе свидетеля по старому уголовному делу. Об этом Накануне.RU сообщили в Следственном комитете РФ по Свердловской области.

Как отметили в ведомстве, нынешнее уголовное дело возбуждено в отношении местной жительницы, являющейся действующим адвокатом. По версии следствия, в конце 2025 года адвокатесса с сообщниками подкупили одного из свидетелей по делу о преступлении прошлых лет. Как считают следователи, подкуп был совершен для склонения этого свидетеля к даче ложных показаний в суде.

Руководитель пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых уточнил, что оперативное сопровождение по делу адвоката ведут сотрудники областного полицейского Главка.

"Следует отметить, что, согласно уголовному законодательству, преступление, предусмотренное частью 4 статьи 309 УК РФ, наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет", - отметил полковник Горелых.

Имя и фамилию юриста в следствии не называют. Сейчас решается вопрос о предъявлении ей обвинения.