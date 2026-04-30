Романа Кравченко сняли с должности главы Орджоникидзевского района Екатеринбурга

В Екатеринбурге освободилась должность руководителя Орджоникидзевского района. Временным руководителем назначен заместитель бывшего главы Романа Кравченко - Алексей Говорух.

Как сообщает "Ъ-Урал" со ссылкой на источник, мэр Алексей Орлов не стал продлевать контракт с Кравченко. Сегодня его последний день на посту главы района. Накануне.RU обратилось в горадминистрацию за подтверждением информации.

Напомним, что Кравченко занял свой пост в ноябре 2018 года, сменив Вячеслава Трапезникова, который возглавляет Гильдию строителей Урала.