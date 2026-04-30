Вице-премьер Новак назвал сложной ситуацию в Туапсе после атаки БПЛА

Вице-премьер правительства РФ Александр Новак, курирующий ТЭК, назвал сложной ситуацию в Туапсе после атаки беспилотников на НПЗ. Специалисты пока не могут оценить размер ущерба, так как идет ликвидация последствий пожара. Также пока нет оценки того, насколько скажется атака на завод на экспорте российских энергоносителей.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что пожар на НПЗ потушен. Он поблагодарил всех, кто участвовал в тушении. "Это была тяжелейшая работа", - отметил губернатор в своем Telegram-канале. "Теперь сделаем все, чтобы привести город в порядок, как можно скорее", - добавил Кондратьев.

28 апреля произошла новая атака украинских БПЛА на Туапсе, спровоцировавшая пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Пострадавших нет. Жителей домов вблизи горящего НПЗ переселили в гостиницу.

Накануне вечером оперштаб Кубани сообщил, что открытое горение на Туапсинском нефтеперерабатывающем заводе ликвидировано на всех участках. Жителей предупредили, что вновь превышена концентрация бензола в воздухе. Уточнялось, что уровень загрязнения в целом ниже, чем был во время тушения предыдущего масштабного пожара, начавшегося 20 апреля из-за атаки беспилотников.