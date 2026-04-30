Рабочие в Туапсе утилизировали тонны загрязненной почвы

В Туапсе спасатели и экологи продолжают круглосуточно очищать город после ударов украинских беспилотников по нефтяной инфраструктуре. Специалисты убирают нефтепродукты, которые попали в почву и воду.

По информации регионального Оперативного штаба, рабочие уже собрали и вывезли более 12,6 тысячи кубометров мазутной смеси и грязного грунта. Только за последние сутки бригада утилизировала почти три тысячи кубометров отходов. Власти бросили все силы на то, чтобы остановить экологический ущерб.

Из-за ЧП в городе по-прежнему действуют ограничения. Оперштаб Кубани подтвердил, что 30 апреля все 11 местных школ, включая коррекционную, закрыли свои двери. Дети не учатся уже третий день из соображений безопасности.

Туапсинский морской кадетский корпус при этом не прекращал работу, но педагоги строго следили, чтобы воспитанники не выходили на улицу. Сейчас родители забирают кадетов домой на майские праздники. Власти планируют контролировать ситуацию в городе до тех пор, пока полностью не завершат восстановление.

Сообщалось, что после атаки украинских беспилотников 28 апреля пожарные потушили возгорание на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе. Губернатор Вениамин Кондратьев назвал работу спасателей тяжелейшей и пообещал оперативно привести город в порядок. В результате инцидента никто не пострадал, однако жителей ближайших к НПЗ домов на время тушения пришлось переселить в гостиницу.