Суд рассмотрит дело о банкротстве сына Владимира Потанина

В арбитражный суд Москвы поступило заявление о банкротстве Василия Потанина. Baza утверждает, что речь идет о сыне одного из самых богатых людей России – владельца холдинга "Интеррос" Владимира Потанина.

Истцом по делу выступает управление ФНС по Кировской области. По данным Telegram-канала, долг Потанина-младшего перед налоговой составляет миллион рублей.

В судебных документах датой рождения полного тезки сына Потанина указан 1998 год, в сети данные о рождении Василия Потанина разнятся, так, "Википедия" указывает, что это произошло в 2000 году. Всего у Владимира Потанина семеро детей, трое старших рождены в первом браке.

В 2010 году в интервью газете Financial Times Потанин сообщил, что планирует в будущем внести свой капитал в специальный фонд, а не передавать его по наследству своим детям. "Переданный по наследству миллион позволяет человеку получить хорошее образование, устроиться на работу спокойно, без спешки и себя реализовать. Переданный миллиард его убивает, лишает смысла жизни", - говорил тогда Потанин.