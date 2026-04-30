Роскомнадзор замедляет Telegram

Фото: Flickr / Official U.S. Navy Page

Британия сколачивает морской альянс против России?

Британия инициирует создание военно-морского альянса на базе Объединенных экспедиционных сил (JEF) из десяти стран Северной Европы для противодействия "российской морской угрозе". Об этих планах Лондона пишет Euractiv.

Как заявил глава британских ВМС Гвин Дженкинс, нужно перевооружаться и повышать боеготовность, чтобы к 2029 году флот был готов к войне. Планируется создание многонациональных сил с возможностью обмена оборудованием, персоналом и использования общих систем. Командование будет осуществляться из Нортвуда.

Дженкинс призвал к углублению партнерства для создания коллективной боевой мощи и сдерживания вдоль морской границы с Россией. Он также отметил важность создания гибридного флота, включающего беспилотные и автономные платформы, и отказа от дорогостоящих крупных кораблей.

В конце 2025 года Дженкинс предупредил, что Британия может впервые после Второй мировой войны уступить доминирование в Атлантике. И нужно принимать меры, подключая к противостоянию России другие страны. В возглавляемую Британией коалицию JEF входят: Дания, Эстония, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Исландия и Швеция.

Писатель Николай Стариков считает, что в 2022 году Финляндию и Швецию специально затащили в НАТО, чтобы они были щитом между Россией и Британией, которая не намерена воевать сама, но будет и далее подстрекать страны к противостоянию России.

