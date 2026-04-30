После скандала в ВСУ Сырский пообещал ротацию

Главком ВСУ Сырский подписал приказ, согласно которому военные на передовой могут находиться не более двух месяцев, после чего подлежат ротации. Приказ вышел после разгоревшегося скандала.

Скандал возник, когда в прессе появились сообщения родственников боевиков 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которая воюет в Харьковской области, что те голодают, не имеют хорошего снабжения, а их никто не собирается менять. Минобороны Украины заявило, что знает о проблеме, но логистика там нарушена.

"До таких ситуаций не должно доходить, но обстановка на разных направлениях фронта бывает довольно критической", - отметили в Киеве.

Однако виноватые были найдены - ими стали командиры 14-й бригады и 10-го армейского корпуса. Их обвинили в сокрытии реального положения дел, потере части позиций и голодании боевиков. Сырский заверяет, что теперь все будет под жестким контролем.

В январе Минобороны РФ сообщало об уничтожении переправы через реку Оскол в Харьковской области, которая использовалась ВСУ для переброски техники, войск и грузов. В настоящее время российская армия сумела продвинуться в Харьковской области, заявил спикер группировки объединенных сил ВСУ Виктор Трегубов. Он признал, что ситуация для ВСУ там стала сложнее, чем несколько месяцев назад.