Инвестиционная команда Тюменской области обменяется опытом с южноуральскими коллегами

Единая инвестиционная команда Тюменской области прибыла с официальным визитом на Южный Урал. Делегация региона планирует обменяться опытом развития промышленных предприятий, углубить сотрудничество в области научной деятельности, также среди целей визита – развитие роботизированных систем, сотрудничество кампусов регионов.

Работа команды региона началась с посещения ряда крупных промышленных предприятий: тракторного завода "ДСТ-УРАЛ" и ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод". Частью визита стало знакомство с опытом развития проектов Центра инженерных компетенций в Челябинске.

Состоялись переговоры с командой Южно-Уральского государственного университета, деловая встреча с руководством межуниверситетского кампуса международного уровня в Челябинской области. Знакомство с проектом, его инфраструктурой и возможностями.

"Между Тюменской и Челябинской областями выстроено тесное экономическое и промышленное сотрудничество, экономика соседних регионов тесно переплетена. Цель нашей поездки - углубление сотрудничества, поиск новых взаимовыгодных точек роста, в том числе в области внедрения новых технологий, их тиражирования", - сказал заместитель директора департамента инвестполитики Тюменской области Александр Горлатов

Впереди у делегации – деловые переговоры с руководством предприятий Челябинской области, а также межправительственное совещание с профильными ведомствами региона, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.