Медведев назвал угрозу ядерного апокалипсиса реальной

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время марафона "Знание. Первые" заявил, что мир действительно может столкнуться с ядерным апокалипсисом. Он подчеркнул, что считает фантазерами или глупцами тех людей, которые не осознают масштаб этой угрозы. Медведев признал, что часто использует жесткие выражения в своих выступлениях, но настоял на том, что такая опасность существует на самом деле. При этом политик добавил, что очень не хотел бы наступления подобного сценария для человечества.

Медведев уверен, что современная ситуация требует трезвой оценки, а не пустых мечтаний. Он считает, что замалчивание рисков ядерной катастрофы мешает понимать реальное положение дел в мире. По словам зампреда Совбеза, его резкая риторика напрямую связана с серьезностью текущих вызовов. Своим заявлением он еще раз напомнил слушателям о хрупкости глобальной безопасности.

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев предположил, что главная война на Ближнем Востоке еще впереди. По его мнению, масштабный конфликт может превратить этот регион в постоянный очаг нестабильности, который будет существовать на протяжении столетий.