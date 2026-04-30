В Черном море уничтожили четыре украинских безэкипажных катера

Четыре украинских безэкипажных катера уничтожены в Черном море, сообщили в Минобороны РФ.

"Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены четыре безэкипажных катера ВСУ", - говорится в сводке ведомства.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту, которое приостановили ночью, возобновлено. Об этом говорится в телеграм-канале "Крымский мост: оперативная информация". Ограничение движения по мосту стало причиной задержек в пути девяти поездов.