Владислав Ховалыг торжественно вручил государственные награды выдающимся труженикам Тывы

В Правительстве Республики Тыва состоялась торжественная церемония вручения государственных наград РФ и Республики Тыва. Мероприятие приурочено к Празднику весны и труда.

Глава региона Владислав Ховалыг, приветствуя отличившихся тружеников Тывы, отметил, что 1 Мая символизирует уважение к созидательному труду, единство общества и стремление к миру и процветанию Отечества. Глава Республики Тыва подчеркнул, что история региона богата примерами самоотверженного труда во имя будущих поколений. И особое место в этой исторической традиции занимает вклад жителей республики в годы Великой Отечественной войны — помощь фронту, организация легендарных «Красных обозов», сбор средств на строительство боевой техники.

«Такой созидательный настрой, замечательный исторический опыт живет и сегодня, когда вся республика, трудовые коллективы, жители сел и городов собирают грузы и технику в поддержку участников специальной военной операции», — отметил Владислав Ховалыг.

Глава также подчеркнул, что сегодня республика активно развивается: строится новое жилье, современные школы и больницы, создаются производства, молодежь реализует себя в профессиональной сфере и предлагает перспективные бизнес-инициативы.

В ходе торжественной церемонии в здании правительства Тывы были вручены государственные награды жителям республики, добившимся высоких результатов в различных сферах деятельности. Примечательно, что сегодняшних тружеников чествуют в рамках проходящего Года созидательного труда и семейных ценностей, объявленного в Туве.

Почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» присвоено главе КФХ Монгун-Тайгинского кожууна Юрию Чамбалу. Почетные звания «Заслуженный работник образования Республики Тыва» присвоены учителю математики школы села Морен Эрзинского кожууна Галине Ондар, заместителю директора школы имени Ю.А. Гагарина села Сарыг-Сеп Татьяне Спрыгиной, педагогу дополнительного образования школы села Усть-Бурен Орлану Ондару, заведующей детского сада «Хензигбей» Салбакмаа Хурен-оол, заместителю директора школы имени Ш.Ч. Сата села Чаа-Хол Елизавете Анай. Звание «Заслуженный тренер Республики Тыва» присвоено тренеру-преподавателю Федерации спортивной борьбы республики Оскал-оолу Кысыгбаю. Контролер пропускного пункта ООО «Тываполиграф» Раиса Ховалыг удостоена звания «Заслуженный работник Республики Тыва». Почетное звание «Заслуженный работник культуры Республики Тыва» присвоено преподавателю Мугур-Аксынской детской школы искусств Чимис Очур. Почетное звание «Заслуженный работник социальной защиты населения Республики Тыва» присвоено заместителю директора Центра занятости населения республики Надежде Плотниковой. Звания «Народный врач Республики Тыва» удостоена врач-терапевт Республиканского наркологического диспансера Надежда Ооржак. Почетного звания «Народный мастер Республики Тыва» удостоен специалист Центра развития тувинской традиционной культуры и ремесел Омак Оюн. Знаком отличия «За безупречную службу» награждена заместитель председателя администрации Сут-Хольского кожууна Чойганмаа Монгуш. Медалью Республики Тыва «За доблестный труд» награжден доцент Тувинского государственного университета Павел Тапышпан. Медалью Республики Тыва «За сохранение семейных ценностей» награждены супруги, прожившие в браке более 50 лет: Михаил Васильевич и Вера Ивановна Калинины, а также Михаил Курсетович и Клара Очуровна Кара-Сал.