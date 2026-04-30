Игорь Седов провел прием граждан в астраханском Штабе общественной поддержки ЕР

Председатель Астраханской городской Думы Игорь Седов провёл очередной приём граждан в Штабе общественной поддержки.

"Ко мне обратилась за разъяснениями по мерам социальной поддержки супруга участника СВО, многодетная мама. Считаю, каждая семья членов СВО должна знать свои права и получать положенную помощь без бюрократических барьеров", - подчеркнул Игорь Седов.

Также на приёме побывала жительница Трусовского района, которая обозначила волнующую жителей проблемы - системное подтопление придомовой территории, которое создаёт серьёзные неудобства.

"Ситуацию взял в проработку. Будем совместно с профильными службами искать конструктивные решения", - отметил председатель Астраханской городской Думы.

Также Игорь Седов напомнил, что приёмы в Штабе общественной поддержки «Единой России» проходят ежемесячно. Если у граждан возникает вопрос, проблема, то можно записаться на приме по телефону: 30-60-98, адрес - г. Астрахань, ул. Ахматовская, 12 (Штаб общественной поддержки, ШОП)