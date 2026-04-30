С начала года контракт с Минобороны заключили 127 тысяч человек - Медведев

С начала 2026 года уже 127 тыс. человек заключили с Минобороны контракт о прохождении службы в ВС РФ, еще 10 тыс. человек стали добровольцами, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Ранее Медведев сообщал, что в 2025 году контракты подписали более 400 тыс. человек, еще 34 тыс. пополнили воинские соединения в качестве добровольцев.

В марте 2026 года президент России Владимир Путин своим указом установил новую штатную численность Вооруженных сил: общая численность армии и флота 2,391 млн, из них 1,502 млн – непосредственно военнослужащие, остальные – обслуживающий и хозяйственный персонал.