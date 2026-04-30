Зеленский свяжется с Трампом по поводу деталей возможного перемирия на 9 мая

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил своей администрацией связаться с Белым домом и "выяснить детали российского предложения о краткосрочном перемирии".

"Выясним, о чем именно идет речь: о нескольких часах безопасности для парада в Москве или о чем-то большем. Наше предложение - прекратить огонь в долгосрочной перспективе, гарантировать надежную безопасность для людей и продолжительный мир. Украина готова работать ради этого в любом достойном и эффективном формате", - говорится в заявлении Зеленского.

Накануне президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой США Дональдом Трампом, в ходе которого заявил о готовности объявить перемирие с Украиной на период празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Трамп активно поддержал эту инициативу, отметив, что праздник знаменует нашу общую победу над нацизмом во Второй мировой войне", - сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Президент США акцентировал важность скорейшего прекращения боевых действий, а также готовность со своей стороны всячески этому содействовать. "Дональд Трамп верит, что сделка, которая положила бы конец конфликту на Украине, уже близка", - заявил Ушаков.