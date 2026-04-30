Прокуратура проверит школу №147 в Екатеринбурге, где произошла драка

В Екатеринбурге прокуратура организовала проверку в школе №147, где между учениками 6 и 7 классов произошла драка.

Предварительно, 29 апреля ученик 6-го класса применил силовой прием и перебросил через плечо ученика 7-го класса. С болевыми ощущениями подростка госпитализировали в медучреждение для дальнейшего обследования.

"Прокуратура района организовала проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований законодательства в сфере обеспечения безопасности и защиты прав несовершеннолетних в период их пребывания в здании образовательной организации", - рассказали в пресс-службе областного ведомства.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.