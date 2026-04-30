Москва готова к снижению нештрафуемого порога превышения скорости до 2-3 км/ч

В Москве уже сейчас есть техническая возможность снизить так называемый нештрафуемый порог превышения скорости с текущих 20 до 2-3 км/ч, сообщил глава Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы Михаил Кизлык. По его словам, дорожные камеры в городе могут фиксировать небольшие превышения. Однако, для изменения правил нужны решения правительства и МВД.

"Если посмотреть паспорт последней современной камеры фото-видеофиксации, то указана погрешность в 1 км/ч. То есть технологически камеры готовы к тому, чтобы фиксировать скорость с минимальной погрешностью. Мы всегда "за", - цитирует московского чиновника радио РБК.

Пока инициатива о снижении нештрафуемого порога только обсуждается. В соседних Белоруссии и Казахстане нештрафуемое превышение составляет 10 км/ч.