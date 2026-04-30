30 Апреля 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
Роскомнадзор замедляет Telegram

Общество Свердловская область
Фото: фонд святой Екатерины

Фонд святой Екатерины помогает уральской семье в реабилитации ребенка

До шести месяцев жизнь Ксении и Алексея Пимоновых была наполнена радостью за первые успехи маленького Егора. Но в один момент все изменилось, Егор внезапно перестал делать любые попытки самостоятельно двигаться. Это стало отправной точкой для бесконечных визитов к врачам и начало длительного процесса диагностики. Диагноз - задержка развития, осложнённая генетически и прогрессирующая энцефалопатия. Сейчас Егору уже восемь лет и практически семь с половиной из них он проходит реабилитации.

Все это время мама с папой постоянно поддерживают маленького Егора. Поскольку количество необходимых терапевтических и реабилитационных занятий велико, а Егор с возрастом становится тяжелее, семья приняла решение: папа оставит работу и будет постоянно рядом с сыном в это непростой период. Новый реабилитационный курс направлен на активацию сенсо-моторных сетей головного мозга Егора, отвечающих за ходьбу, оплату которого взял на себя Фонд святой Екатерины.

Помимо этого, Фонд помог семье Пимоновых с приобретением необходимых специализированных вещей – автокресла и коляски.
                                                                                                                                    
«В конце прошлого года мы обратились в Фонд святой Екатерины за помощью, так как моему сыну нужна практически постоянная реабилитация и плюс средства реабилитации, общие затраты на которые просто заоблачные и не подъемные для нашей семьи. И вот на новый год нам сделали такой подарок. Сейчас для нас очень важно научить Егора ходить, чтобы он понял, как правильно надо делать движения, которые для нас привычны, понятны и не требуют особых усилий, а для него это целая наука», - делится мама Егора Ксения Пимонова.

Надежда на то, что Егор сможет ходить у мамы Ксении появилась, когда она узнала об аппарате «Локомат» в клинике «УГМК-Здоровье», который воспроизводит естественную человеческую походку за счет стимуляции рецепторов стопы и активации нервных импульсов и областей коры головного мозга. Теперь два раза в неделю папа с Егором посещают массаж, благодаря которому мышцы приводят в тонус, а потом кабинет механотерапии.  Здесь начинается активная работа на тренажере, который учит его мышцы правильно ходить и благодаря системе расширенной обратной связи стимулирует участки мозга, ответственные за этот процесс. Кроме того, тренировка идет через игру, что стимулирует маленького Егора к активным действиям и стремлению самостоятельно ходить.

