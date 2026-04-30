Россияне увидят в мае сразу два полнолуния: Цветочную и Голубую Луну

В ночь с 1 на 2 мая жители России смогут наблюдать первое майское полнолуние, которое называют Цветочной Луной. Лаборатория солнечной астрономии сообщает, что увидеть его можно по всей стране, если небо будет ясным. Астрономы советуют искать Луну на востоке в тот момент, когда солнце садится на западе. Весной спутник поднимается невысоко - всего на 10-20 градусов над горизонтом, поэтому для обзора лучше выбирать открытые места без высоких домов и деревьев. Свое название это полнолуние получило из-за начала сезона активного цветения растений в северном полушарии.

Главным событием месяца ученые считают второе полнолуние, которое наступит 31 мая. Его называют Голубой Луной, хотя свой цвет спутник не меняет. Это редкое явление случается, когда в одном календарном месяце происходят сразу два полнолуния. В прошлый раз люди наблюдали такой феномен в августе 2023 года, а в следующий раз Голубая Луна взойдет на небе только в декабре 2028 года. Таким образом, май дает уникальную возможность дважды за месяц увидеть полную Луну во всей красе.