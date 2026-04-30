Пожар на НПЗ в Туапсе, возникший в результате атаки БПЛА, ликвидирован

В Туапсе на нефтеперерабатывающем заводе потушили пожар, возникший в результате атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Он поблагодарил всех, кто участвовал в тушении. "Это была тяжелейшая работа", - отметил губернатор в своем Telegram-канале. "Теперь сделаем все, чтобы привести город в порядок, как можно скорее", - добавил Кондратьев.

28 апреля произошла новая атака украинских БПЛА на Туапсе, спровоцировавшая пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Пострадавших нет. Жителей домов вблизи горящего НПЗ переселили в гостиницу.

Накануне вечером оперштаб Кубани сообщил, что открытое горение на Туапсинском нефтеперерабатывающем заводе ликвидировано на всех участках. Жителей предупредили, что вновь превышена концентрация бензола в воздухе. Уточнялось, что уровень загрязнения в целом ниже, чем был во время тушения предыдущего масштабного пожара, начавшегося 20 апреля из-за атаки беспилотников.