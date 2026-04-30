30 Апреля 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Образование В России
Фото: Накануне.RU

Школьники выбирают колледж, и это плохо, считает депутат

Российские школьники все чаще выбирают после 9 класса колледж, и это плохо. Так считает первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин, комментируя данные последних лет и этого года, что более половины выпускников 9 классов собираются в колледж.
Он отмечает, что прежде более половины шли в старшие классы. Почему сейчас стало иначе? Он считает, что подростки хотят быстрее начать работать и зарабатывать, так как они и их родители живут бедно. То есть мотивация не самая лучшая. Вторая причина - ЕГЭ и немалые траты на репетиторов. По самым скромным оценкам, совокупные затраты родителей на репетиторов к ЕГЭ составляют до 500 млрд рублей в год.

Эта тенденция не может не вызывать опасений, хотя власти считают ее хорошей. Неизбежно падает уровень общего образования, так как общеобразовательных предметов в колледжах гораздо меньше. Также сокращается количество потенциальных высококвалифицированных специалистов - инженеров, врачей и др.

"Советская система технического образования никогда не испытывала дефицита студентов. Сейчас целый ряд вузов с трудом набирает первокурсников на инженерные специальности, которые особенно нужны в стране", - пишет депутат.

Последнее хорошо видно из того, что в настоящее время количество бюджетных мест в вузах России почти совпадает с числом выпускников 11 классов, так что поступить в вуз не составляет никакого труда.

Теги: колледж, образование, вуз, школа


