Второй раз за сутки: в Свердловской области объявлен режим беспилотной опасности

В четверг, 30 апреля, в Свердловской области второй раз за сутки объявлен режим беспилотной опасности. Об этом в своем канале сообщил глава региона Денис Паслер.

"Ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры. Важно сохранять спокойствие и бдительность. В целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета", - заявил губернатор.

Обо всех подозрительных объектах свердловчане могут сообщить по единому номеру 112.

Как сообщили в Росавиации, в екатеринбургском аэропорту Кольцово введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Сегодня рано утром на Среднем Урале уже объявляли режим беспилотной опасности, однако меньше чем через час он был снят. Точно такой же режим в Свердловской области объявляли 29 апреля, что привело к массовой задержке рейсов в аэропорту Кольцово.