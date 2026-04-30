СМИ: Американские военные запросили гиперзвуковую ракету для ударов по Ирану

Военные США запросили переброску гиперзвуковой ракеты Dark Eagle на Ближний Восток для возможного удара по Ирану, сообщает Bloomberg.

По информации агентства, это связано с тем, что Иран вывел свои пусковые установки за пределы досягаемости ракеты Precision Strike Missile, способной поражать цели на расстоянии более 300 миль.

Уточняется, что ракета Dark Eagle еще не полностью готова к боевому применению и, если запрос одобрят, этот комплекс развернут впервые.

Ранее сообщалось, что демократы в конгрессе США намерены подать судебный иск против президента Дональда Трампа, если после 1 мая он продолжит военные действия против Ирана, потому что у него нет на то одобрения законодателей.