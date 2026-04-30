Власти отфильтруют исторический контент по соответствию духовно-нравственным ценностям

Власти планируют создать экспертный совет по оценке историко-просветительского контента в мультимедийной среде. Работать в этом органе будут ученые и популяризаторы науки из крупнейших вузов и институтов РАН, а действовать совет должен на базе Московского педагогического государственного университета. Планы по созданию совета содержатся в "Концепции исторического просвещения в образовательных организациях", одобренной на коллегии Минпросвещения России, пишет "Коммерсант".