Через реку Утка открывают объезд вместо разрушенного паводками моста

Сегодня в районе поселка Перескачка в Первоуральском муниципальном округе откроют объезд через реку Утка. Ранее мост был разрушен паводковыми водами, из-за чего почти месяц движение на этом участке для грузового и пассажирского транспорта было запрещено.

"Мост был поврежден, и для беспрепятственного проезда дорожники подготовили временное решение. Поврежденный мост будем капитально ремонтировать, идет разработка проектной документации", - написал губернатор Свердловской области Денис Паслер.

Дорожники провели монтаж водопропускных труб и земляные работы, после чего выполнили отсыпку скальным грунтом и уложили железобетонные плиты.

Напомним, что из-за нестабильности дорожного полотна какое-то время легковые автомобили следовали только по одной полосе. На месте также работали экипажи ДПС, которые информировали граждан и контролировали участок.

Как ранее писал Паслер, ожидается и капитальный ремонт моста. Для начала будет подготовлен проект, а к ноябрю планируется разработать документацию, после чего строители начнут работы.