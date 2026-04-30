В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия
Роскомнадзор замедляет Telegram

Происшествия Пермский край
Фото: Накануне.RU

Промышленное предприятие Прикамья атаковал беспилотник

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил об атаке на одно из промышленных площадок региона. Речь идёт о прилёте украинского БПЛА.

Работники находятся в защитных сооружениях. Пострадавших и значимых разрушений нет. Жизни и здоровью жителей ничего не угрожает. Угрозы химической опасности нет. На месте работают оперативные и экстренные службы. В регионе сохраняется режим "Беспилотной опасности" и "Ковер", написал губернатор в своём telegram-канале.

Ранее в Пермском крае второй раз за утро введён режим "Беспилотная опасность". Его сначала ввели, потом отменили, после чего снова ввели. 29 апреля на одну из промышленных площадок в Пермском муниципальном округе был совершен прилет вражеского беспилотника, что стало причиной пожара.

Теги: Дмитрий Махонин, атака


Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 30.04.2026 09:26 Мск Shot: В Перми, возможно, прозвучали два громких взрыва
Ранее 30.04.2026 07:40 Мск В Прикамье второй раз за утро ведён режим "Беспилотная опасность"
Ранее 29.04.2026 10:40 Мск Сняты ограничения на работу аэропорта Перми
Ранее 29.04.2026 09:14 Мск После атаки на предприятие в Перми наблюдается сильное задымление
Ранее 29.04.2026 08:28 Мск Беспилотник ударил по промышленной площадке в Перми, начался пожар
Ранее 29.04.2026 05:23 Мск В Пермском крае объявлен режим беспилотной опасности

