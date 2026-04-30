30 Апреля 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Наука и техника В России
Фото: Накануне.RU

Ростех создал неуязвимые аккумуляторы для экстремальных условий

Специалисты госкорпорации "Ростех" разработали уникальные источники питания, которые сохраняют работоспособность при прямом попадании пуль. Инженеры холдинга "РТ-Проектные технологии" создали конструкцию, где специальные стекловолоконные "губки" впитывают жидкий электролит. Благодаря этому жидкость не вытекает из батареи даже при сквозном пробитии корпуса. Такие аккумуляторы можно устанавливать в любом положении, и они надежно работают во время сильной тряски на гусеничной технике. Раньше подобные технологии для военных нужд в России не производили, сообщили в пресс-службе компании.

Заместитель гендиректора "Ростеха" Александр Назаров пояснил, что от этих устройств зависит энергобезопасность и автономность армии. Новые батареи, которые создали вместе с НПП "Импульс", успешно прошли испытания при температурах от -50 до +50 градусов.

Техника с такими аккумуляторами легко заводится в арктический мороз и не теряет емкость при перегреве внутри брони. Каждое изделие служит до десяти лет, а заводы могут выпускать по два миллиона таких батарей ежегодно. Сейчас их уже используют на морских объектах, так как оборудование получило сертификат Российского морского регистра судоходства.

Ранее специалисты холдинга "Росэлектроника" разработали комплекс "Вика", который защищает объекты от беспилотников, блокируя их связь со спутниками GPS, ГЛОНАСС и другими системами. Главное преимущество новинки в том, что она включает помехи только при обнаружении дрона, поэтому не мешает работе городской навигации. 

Теги: ростех, аккумуляторы, пули


