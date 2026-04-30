Россияне давно привыкли к отключениям интернета на праздники – депутат Госдумы

Депутат Госдумы Андрей Свинцов, ранее исключенный из партии ЛДПР, предположительно, за регулярные неоднозначные высказывания в прессе, заявил, что россияне уже давно привыкли к отключениям интернета на праздники и спокойно переживут, если что-то подобное произойдет в предстоящие майские выходные.

Ранее ряд СМИ сообщил о возможных отключениях мобильного (и не только) интернета и других ограничениях связи в крупных городах на майские праздники.

Свинцов, который является заместителем председателя комитета Госдумы по информационной политике, считает, что такие неудобства оправданы, ведь в ту же Москву на 9 мая "приедет большое количество иностранных гостей". "Это высокие гости — президенты, председатели правительств, поэтому, конечно, обеспечение безопасности в такой период абсолютно оправдано. Мы помним, и в прошлом году были аналогичные ограничения, поэтому это вполне оправданный шаг, но он весьма краткосрочный — всего несколько часов, поэтому переживать на этот счёт не стоит. Все граждане Российской Федерации давно привыкли. При этом белые списки будут работать. Они для этого и были созданы — чтобы работать при необходимых ограничениях мобильного интернета", - цитирует Свинцова издание "Подъем".