Жительнице Каменска-Уральского дали 9 лет колонии за полученную в ПВЗ кофемолку

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, в июне 2025 года в пункте выдачи заказов женщина получила посылку. Внутри находилась электронная кофемолка, в корпусе которой были спрятаны два пакета с наркотиком в крупном размере. Полученный в ПВЗ "товар" свердловчанка оставила у себя дома для дальнейшей расфасовки и сбыта на территории города.

Через некоторое время она была задержана сотрудниками наркоконтроля буквально в пяти метрах от собственного дома. Своей вины женщина не признала и заявила, что якобы не знала о наркотиках внутри кофемолки. Красногорский районный суд Каменска-Уральского назначил ей 9 лет колонии общего режима.

Напомним, недавно в СИЗО-1 Екатеринбурга обвиняемому пытались пронести наркотики, спрятанные в упаковках джема. Однако затея провалилась, когда посылку перехватили сотрудники ГУФСИН.