Директора рудника в Бурятии задержали после гибели работников под лавиной

В Бурятии задержан директор рудника "Ирокинда" по делу о сходе лавины на работников горнодобывающего предприятия, сообщает Следственный комитет РФ.

По версии следствия, 24 апреля возле рудника произошел сход снежных масс со склона горы на промышленную площадку. Пострадали два работника предприятия, которые проводили там работы. 28 апреля, несмотря на сохранявшуюся лавинную опасность, директор рудника отправил людей расчищать промышленную площадку после предыдущего схода снега со склона. В этот момент сошла повторная лавина и накрыла работников. Троим удалось спастись, тела еще шестерых были извлечены из-под завалов.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело о нарушении требований безопасности, повлекшем тяжкий вред здоровью и смерть двух или более лиц.