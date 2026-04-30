Общество Хабаровский край
Фото: khv27.ru

Сергей Кравчук поздравил хабаровчан с Днем коренных малочисленных народов России

Эта новая для страны памятная дата была учреждёна  указом Президента России с целью сохранения традиционного образа жизни, промыслов и самобытной культуры коренных малочисленных народов России.

"Для Хабаровского края - это особый праздник. В нашем регионе проживает 8 народов, относящихся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации", - отмечается в поздравлении мэра Хабаровска.

(2026)|Фото: khv27.ru

Этносы смогли сохранить свою идентичность, так как коренные народы глубоко связаны со своей землей, они являются ее хранителями. Жизнь коренных малочисленных народов – это неповторимый мир со своей культурой, традициями и образом жизни. Веками они осваивали окраинные земли, вели хозяйство, занимались промыслом.

"Хочется особо отметить, что представители коренных малочисленных народов с честью продолжают ратные, патриотические традиции предков, мужественно защищают наше единое Отечество! В этот день от всей души желаю вам и вашим семьям здоровья, счастья и благополучия. Пусть живут и процветают коренные малочисленные народы – хранители древней мудрости и яркой, неповторимой культуры!" - сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Теги: сергей кравчук, день коренных народов, поздравление


