СМИ: Гладков может стать послом России в Абхазии

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков может занять пост посла России в Абхазии, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к администрации президента.

По их словам, назначение в Абхазию – "вполне рабочий вариант". Такой сценарий позволяет остаться в федеральной повестке, но при этом уйти с более напряженной региональной работы, отмечают источники издания.

Ранее "Ведомости" писали, что плановые выборы главы Белгородчины должны пройти в сентябре, но Гладков может сложить полномочия уже в ближайшее время. СМИ сообщали, что пост губернатора Белгородской области якобы достанется участвовавшему в СВО и имеющему звание Героя России генерал-майору Александру Шуваеву. Сейчас он занимает пост вице-губернатора Иркутской области. В Кремле отказались комментировать слухи о смене губернатора приграничного региона.