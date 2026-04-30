Демократы готовы подать в суд на Трампа в случае продолжения войны с Ираном

Демократы в конгрессе США намерены подать судебный иск против президента Дональда Трампа, если после 1 мая он продолжит военные действия против Ирана, потому что у него нет на то одобрения законодателей. Об этом пишет Time со ссылкой на источники.

Отмечается, что президент США имеет право применять вооруженные силы за рубежом, но обязан в течение двух суток уведомить конгресс об этом и использовать армию без согласия законодателей не более 60 дней. Так как война началась 28 февраля, то срок истекает в конце апреля. Есть лишь возможность продления на срок до 30 дней, если это необходимо для безопасного вывода американских военных. Но ничего этого не наблюдается, а Трамп не собирается останавливаться.

Пока никаких решений не принято ни Трампом, ни демократами. Последние несколько раз пытались ограничить военную кампанию против Ирана в конгрессе, но республиканское большинство блокировало эти инициативы. Однако эксперты уверены, что именно война против Ирана приведет республиканцев к поражению на промежуточных выборах в конгресс в ноябре, так что демократы могут взять под контроль обе палаты конгресса.

Что касается перспектив судебного иска, то издание признает, что аргументы демократов вполне обоснованы, но проблема в том, что американские суды стараются избегать споров между ветвями власти по вопросам войны, предпочитая держаться подальше от этих разборок.