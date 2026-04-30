Цена нефти Brent впервые за два года превысила 120 долларов

Мировые цены на нефть марки Brent установили новый рекорд на лондонской бирже ICE. Вечером стоимость июльского фьючерса подскочила выше 120 долларов за баррель - такого высокого уровня рынок не видел с июня 2022 года. В пиковый момент торгов баррель Brent подорожал почти на 8% и стоил 120,03 доллара, но через пять минут цена немного опустилась до 119,95 доллара.

Одновременно с этим подорожала и американская нефть WTI: стоимость июньских контрактов выросла более чем на 8% и достигла 108,07 доллара за баррель. Активный рост котировок на бирже продолжается, обновляя максимумы последних двух лет.

Сообщалось, что Венгрия и Словакия снова начали получать российскую нефть по трубопроводу "Дружба" после трехмесячного перерыва. Венгерская компания MOL подтвердила, что сырье уже поступило на насосные станции.